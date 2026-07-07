Video| Mga Larawang Panghimpapawid ng Umaapaw na Pag-agos ng mga Nagdarasal sa Katawan ng Martir na Lider ng Rebolusyon sa Moske ng Jamkaran

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Mga Larawang Panghimpapawid ng Umaapaw na Pag-agos ng mga Nagdarasal sa Katawan ng Martir na Lider ng Rebolusyon sa Moske ng Jamkaran.
Ang mga aerial images mula sa Moske ng Jamkaran ay nagpapakita ng isang hindi kapani-paniwalang pag-agos ng mga tao na pumuno sa bawat sulok ng lugar at sa mga nakapalibot na lansangan, habang sila ay nag-alay ng kanilang mga panalangin sa katawan ng martir na lider ng Rebolusyon. Ang tanawin ng milyun-milyong nagdadalamhati na nagkakaisa sa panalangin ay isang makapangyarihang simbolo ng pananampalataya at pagkakaisa ng mga Iranian.
#Dapat_Tayong_Bumangon
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