Video| Kasalukuyan; Ang Banal na Katawan ng Martir na Lider ng Rebolusyong Islamiko ay Inilagay sa Pwesto ng Pagpapaalam sa mga Tao sa Banal na Moske

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Kasalukuyan; Ang Banal na Katawan ng Martir na Lider ng Rebolusyong Islamiko ay Inilagay sa Pwesto ng Pagpapaalam sa mga Tao sa Banal na Moske ng Jamkaran.
Sa mga sandaling ito, ang banal na katawan ng martir na lider ng Rebolusyon, si Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, ay inilagay sa itinalagang pwesto sa Banal na Moske ng Jamkaran para sa huling pagpapaalam sa mga tao. Ang mga nagdadalamhati mula sa iba't ibang panig ng bansa ay patuloy na dumagsa upang magbigay-pugay at mag-alay ng kanilang mga panalangin para sa kanyang kapayapaan.
#Dapat_Tayong_Bumangon
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