Video| Pagdating ni Trump sa Turkey para sa NATO Summit; Si Erdogan ay Sumalubong sa Kanya sa Paanan ng Hagdan ng Eroplano

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Pagdating ni Trump sa Turkey para sa NATO Summit; Si Erdogan ay Sumalubong sa Kanya sa Paanan ng Hagdan ng Eroplano.
Si Donald Trump ay dumating sa Turkey sa gitna ng mga paunang seremonya, kung saan si Recep Tayyip Erdogan ay personal na sumalubong sa kanya sa paanan ng hagdan ng eroplano upang ipakita ang kanyang kapangyarihan mula pa sa simula ng pagdating. Sa malaking pagtitipon na ito ng NATO, ang lahat ay nakasalalay sa kung paano nais ng host na iayon ang tono ng laro para sa kanyang kontrobersyal na panauhin.
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