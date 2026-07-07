Video| Ang Huling Pagdalaw ng Martir na Lider ng Rebolusyon sa Banal na Moske ng Jamkaran

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Ang Huling Pagdalaw ng Martir na Lider ng Rebolusyon sa Banal na Moske ng Jamkaran.
Bago ang kanyang pagpanaw, ang martir na lider ng Rebolusyon, si Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, ay nagsagawa ng kanyang huling pagdalaw sa Banal na Moske ng Jamkaran, isang lugar na may malalim na espiritwal na kahalagahan para sa kanya at sa milyun-milyong mananampalataya. Ang kanyang pagdalaw na ito ay naging isang makabagbag-damdaming paalala ng kanyang walang-hanggang koneksyon sa Imam ng Panahon (nawa'y pabilisin ng Diyos ang kanyang pagbabalik) at ng kanyang panata na ipagpatuloy ang landas ng paglaban at katarungan hanggang sa kanyang huling hininga.
#Dapat_Tayong_Bumangon
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