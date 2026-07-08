Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Larawan ng Sasakyang Nagdadala sa Katawan ng Martir na Lider ng Rebolusyong Islamiko sa Gitna ng Nagdadalamhating mga Tao ng Iraq sa Banal na Najaf.
Isang makabagbag-damdaming larawan ang kumalat mula sa Banal na Najaf, kung saan makikita ang sasakyang nagdadala sa banal na katawan ng martir na lider ng Rebolusyon, si Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, na dumaraan sa gitna ng isang dagat ng mga nagdadalamhating Iraqi. Ang kanilang mga luha at panalangin ay sumalubong sa kanya, na nagpapakita ng lalim ng pagkakaisa at pagmamahal ng mga mamamayang Iraqi sa kanilang martir na lider.
#Dapat_Tayong_Bumangon
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