Pagdalo ni Sayyid Ammar al-Hakim, ang Lider ng Iraqi National Wisdom Movement, sa Seremonya ng Paglilibing sa Martir na Lider ng Rebolusyon sa Banal n

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Pagdalo ni Sayyid Ammar al-Hakim, ang Lider ng Iraqi National Wisdom Movement, sa Seremonya ng Paglilibing sa Martir na Lider ng Rebolusyon sa Banal na Najaf.
Si Sayyid Ammar al-Hakim, ang kilalang lider ng Iraqi National Wisdom Movement, ay dumalo sa makasaysayang seremonya ng paglilibing sa martir na lider ng Rebolusyon, si Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, sa Banal na Najaf. Ang kanyang presensya ay nagpakita ng pagkakaisa ng mga pwersa ng paglaban sa Iraq at Iran sa kanilang pagdadalamhati at sa kanilang paninindigan laban sa paniniil.
#Dapat_Tayong_Bumangon
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