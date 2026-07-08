Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Pagsasagawa ng Panalangin para sa mga Katawan ng Pamilya ng Martir na Lider ng Iran sa Dambana ni Imam Hussein (sumakanya nawa ang kapayapaan).
Ang seremonya ng panalangin para sa mga katawan ng mga miyembro ng pamilya ng martir na lider ng Iran ay isinagawa sa marangal na Dambana ni Imam Hussein sa Karbala, na dinaluhan ng mga nagdadalamhati at mga panauhin. Ang okasyong ito ay isang pagpapakita ng paggalang at pakikiisa sa sakripisyo ng pamilya ng lider sa landas ng katotohanan.
#Dapat_Tayong_Bumangon
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