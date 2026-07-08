Video| Mga Sandali mula sa Paglilibing at Panalangin sa mga Katawan ng mga Martir ng Pamilya ng Martir ng Iran sa Dambana ni Amir al-Mu'minin (sumakan

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Mga Sandali mula sa Paglilibing at Panalangin sa mga Katawan ng mga Martir ng Pamilya ng Martir ng Iran sa Dambana ni Amir al-Mu'minin (sumakanya nawa ang kapayapaan).
Ang mga larawan mula sa Dambana ni Imam Ali sa Banal na Najaf ay nagpapakita ng mga sandali ng paglilibing at panalangin para sa mga katawan ng mga miyembro ng pamilya ng martir na lider ng Rebolusyon, na nagkamartir kasama niya. Ang mga nagdadalamhati ay nag-alay ng kanilang mga panalangin at pagpupugay sa harap ng mga banal na katawan, na nagpapakita ng kanilang walang-hanggang pagmamahal at paggalang sa pamilya ng lider.
#Dapat_Tayong_Bumangon
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