Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Kahihiyan ng Pentagon Target Bank; Tinamaan ng CENTCOM ang mga Fishing Boat ng Bandar Abbas sa halip na Military Targets.
Isang dayuhang military analyst ang nagsabi: "Ang CENTCOM ng Amerika ay tiyak na tinamaan ang isang fishing port sa likod ng fish market ng Bandar Abbas sa katimugang Iran. Ang mga tinamaan na lokasyon ay tila mga pantalan at mga nakadaong bangka sa mga koordinado na 27°10'06.27"N 56°15'48.11"E at 27°10'13.27"N 56°15'44.58"E."
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