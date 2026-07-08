Video| Mga Sandali mula sa Pagpapaalam at Panalangin sa mga Katawan ng mga Martir ng Pamilya ng Martir na Lider ng Rebolusyon sa Marangal na Dambana n

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Mga Sandali mula sa Pagpapaalam at Panalangin sa mga Katawan ng mga Martir ng Pamilya ng Martir na Lider ng Rebolusyon sa Marangal na Dambana ni Hazrat Amir al-Mu'minin (sumakanya nawa ang kapayapaan) sa Banal na Najaf.
Ang mga makabagbag-damdaming sandali ng pagpapaalam at panalangin para sa mga katawan ng mga miyembro ng pamilya ng martir na lider ng Rebolusyon ay naganap sa marangal na Dambana ni Imam Ali sa Banal na Najaf. Ang mga nagdadalamhati ay nag-alay ng kanilang mga panalangin at pagpupugay sa harap ng mga banal na katawan, na nagpapakita ng kanilang walang-hanggang pagmamahal at paggalang sa pamilya ng lider.
#Dapat_Tayong_Bumangon
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