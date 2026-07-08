Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Najaf; Isang Dagat ng mga Pusong Nagdadalamhati sa Pagpapaalam sa Martir na Lider.
Ang Najaf ngayon ay hindi lamang isang lungsod; ito ay isang karagatan ng mga tao mula sa buong Iraq na nagtipon upang ihatid ang kanilang huling pagbati sa martir na lider. Ang mga lansangan, tulay, at plasa ay puno ng mga yapak ng mga nagmamahal na pinaghalo ang kanilang mga luha at pag-ibig. Bawat larawan ng pagtitipon na ito ay isang salaysay ng mga taong nagpakita sa kanilang presensya na ang ugnayan ng kanilang mga puso sa martir na lider ay lumalampas sa mga hangganan at heograpiya; isang pagpapaalam na mananatili sa alaala ng Iraq magpakailanman.
#Eksklusibo_sa_ABNA
#Dapat_Tayong_Bumangon
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