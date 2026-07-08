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Pagdalo ng mga Anak ni Ayatollah al-Uzma Sistani sa Seremonya ng Paglilibing sa Martir na Lider ng Rebolusyon

8 Hulyo 2026 - 12:11
News ID: 1837235
Pagdalo ng mga Anak ni Ayatollah al-Uzma Sistani sa Seremonya ng Paglilibing sa Martir na Lider ng Rebolusyon

Pagdalo ng mga Anak ni Ayatollah al-Uzma Sistani sa Seremonya ng Paglilibing sa Martir na Lider ng Rebolusyon

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Pagdalo ng mga Anak ni Ayatollah al-Uzma Sistani sa Seremonya ng Paglilibing sa Martir na Lider ng Rebolusyon.

Kasabay ng seremonya ng paglilibing sa banal na katawan ng martir na lider ng Rebolusyon sa marangal na Dambana ni Imam Ali, ang mga anak ni Ayatollah al-Uzma Sistani ay dumalo rin sa okasyong ito bilang pagpapakita ng paggalang at pakikiisa sa mga nagdadalamhating mamamayan.

#Dapat_Tayong_Bumangon

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