Video| Larawang Panghimpapawid ng Walang-Hanggang Pag-agos ng mga Nagmamahal sa Martir na Lider ng Rebolusyon sa Banal na Najaf

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Larawang Panghimpapawid ng Walang-Hanggang Pag-agos ng mga Nagmamahal sa Martir na Lider ng Rebolusyon sa Banal na Najaf.
Ang mga aerial images mula sa Banal na Najaf ay nagpapakita ng isang walang-hanggang pag-agos ng mga tao na pumuno sa bawat sulok ng lungsod at sa mga nakapalibot na lansangan, habang sila ay nagbigay-pugay sa martir na lider ng Rebolusyon, si Ayatollah Sayyid Ali Khamenei. Ang tanawin ng milyun-milyong nagdadalamhati na nagkakaisa sa pagluluksa ay isang makapangyarihang simbolo ng pananampalataya at pagkakaisa ng mga mamamayang Iraqi at Iranian.
#Dapat_Tayong_Bumangon
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