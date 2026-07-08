Video| Pagwagayway ng Watawat na "Qumu li-llah" sa Seremonya ng Paglilibing sa Martir na Lider ng Iran sa Najaf

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Pagwagayway ng Watawat na "Qumu li-llah" sa Seremonya ng Paglilibing sa Martir na Lider ng Iran sa Najaf.
Kasabay ng seremonya ng paglilibing sa banal na katawan ng martir na lider ng Iran sa Banal na Najaf, ang watawat na may nakasulat na "Qumu li-llah" (Bumangon kayo para sa Diyos) at ang slogan na "Dapat Tayong Bumangon" ay itinaas sa gitna ng mga nagdadalamhati at mga panauhin. Ang watawat na ito ay naging simbolo ng panawagan para sa pagkakaisa at paglaban laban sa paniniil.
#Dapat_Tayong_Bumangon
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