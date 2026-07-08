Video| Larawan ni Ayatollah Sayyid Mojtaba Khamenei sa Ruta ng Paglilibing sa Martir na Imam, Isang Manipestasyon ng Muling Pagpapatibay ng mga Tao ng

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Larawan ni Ayatollah Sayyid Mojtaba Khamenei sa Ruta ng Paglilibing sa Martir na Imam, Isang Manipestasyon ng Muling Pagpapatibay ng mga Tao ng Iraq.
Ang presensya ni Ayatollah Sayyid Mojtaba Khamenei, ang anak ng martir na lider ng Rebolusyon, sa ruta ng paglilibing sa kanyang ama sa Banal na Najaf ay naging isang makapangyarihang simbolo ng pagpapatuloy ng pamumuno at ng muling pagpapatibay ng mga tao ng Iraq sa kanilang panata ng katapatan at pagkakaisa sa Iran at sa mga pwersa ng paglaban.
#Dapat_Tayong_Bumangon
...........
328
Your Comment