Video| Kagabi; Larawang Panghimpapawid ng Banal na Katawan ni "Agha ang Martir ng Iran" sa mga Bisig ng Nagdadalamhating mga Tao ng Iraq sa Paliparan

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:- Kagabi; Larawang Panghimpapawid ng Banal na Katawan ni "Agha ang Martir ng Iran" sa mga Bisig ng Nagdadalamhating mga Tao ng Iraq sa Paliparan ng Banal na Najaf.
Isang makabagbag-damdaming larawang panghimpapawid ang kumalat mula sa Paliparan ng Banal na Najaf, kung saan makikita ang banal na katawan ng martir na lider ng Rebolusyon, si Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, na dinadala sa gitna ng isang dagat ng mga nagdadalamhating Iraqi. Ang kanilang mga luha at panalangin ay sumalubong sa kanya, na nagpapakita ng lalim ng kanilang pagmamahal at paggalang sa martir na lider.
#Dapat_Tayong_Bumangon
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