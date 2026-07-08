Video| Milyun-milyong Pagdadalamhati ng mga Tao sa Paglilibing sa Katawan ng Martir na Lider sa Iraq

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:- Milyun-milyong Pagdadalamhati ng mgaTao sa Paglilibing sa Katawan ng Martir na Lider sa Iraq
Ang mga lansangan ng Banal na Najaf ay puno ng isang napakalaking at masiglang pulutong ng mga nagdadalamhati na nagtipon para sa milyun-milyong paglilibing sa katawan ng martir na lider ng Rebolusyon, si Ayatollah Sayyid Ali Khamenei. Ang kanilang mga sigaw ng "Labbaik ya Hussain" at "Dapat Tayong Bumangon" ay umalingawngaw sa hangin, na nagpapakita ng lalim ng kanilang pananampalataya at pagkakaisa.
#Dapat_Tayong_Bumangon
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