Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Paunang Tugon sa Pagsalakay ng Amerika sa Pamamagitan ng Pag-target sa 85 Puntos ng Mahahalagang Pasilidad Militar ng Amerika
Sa anunsyo ng Public Relations ng Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC):.
Sa pangalan ng Diyos, ang Mananakop ng mga Mapagmalupit
🔹Kasunod ng epikong ginawa ng dakilang bansa ng Iran sa nagwawasak at walang katulad na maringal na paglilibing sa natatanging lider ng kanyang panahon at martir na lider ng Umma ng Islam, ang mapagsamantalang rehimeng Amerikano—na ang laki ng kanyang pagkatalo ay nagiging mas maliwanag araw-araw, at itinuturing ang pandaigdigang pagsalamin ng napakalaking at milyun-milyong pagbangon ng magiting na bansa ng Iraq sa makasaysayang pagpapaalam sa mandirigmang martir na lider bilang isang mas malaking pagkatalo para sa sarili nito—ay muling inulit ang kanyang ugali ng paglabag sa mga kasunduan. Dahil sa takot na matabunan ang makasaysayang kaganapang ito, ang terorista at mamamatay-batang hukbo ng Amerika, sa mga unang oras ng madaling-araw ngayon, ay nagsagawa ng isang aerial attack sa ilang mga base sa baybayin at mga sibilyang istasyon sa baybayin ng mga lalawigan ng Hormozgan at Mahshahr, na hayagang lumabag sa tigil-putukan at tinapakan ang kasunduan ng Islamabad.
🔹Bilang paunang tugon sa pagsalakay na ito, ang mga puwersa ng hukbong-dagat at aerospace ng IRGC, sa pamamagitan ng magkasanib na operasyon ng missile at drone, ay winasak ang 85 puntos ng mahahalagang pasilidad militar ng Amerika sa daungan ng Salman, ang ikalimang maritime district ng Bahrain, at ang Ali al-Salem air base ng Kuwait, at binaril ang isang MQ9 drone ng kaaway na nagtangkang makialam sa operasyon.
At ang tagumpay ay nagmumula lamang sa Diyos, ang Makapangyarihan, ang Marunong.
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