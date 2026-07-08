Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Pahayag ng CNN: Mga Opisyal ng Militar ng Amerika ang Nagpawalang-Bahala sa mga Babalang Pang-intelihensya Bago ang Pag-atake sa Minab.
Iniulat ng isang Amerikanong media outlet na ang mga matataas na opisyal ng militar ng Estados Unidos ay nagpawalang-bahala sa mga babalang nakatala sa mga kritikal na database na nagsasaad na ang impormasyon tungkol sa mga military target sa Iran ay hindi na-update sa loob ng maraming taon. Sa kabila nito, inaprubahan nila ang mga pag-atake, kasama na ang kriminal na pag-atake sa Shajara Tayyiba School sa lungsod ng Minab.
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