Video| Malawakang Sikip sa Najaf; Daloy ng Pagdalo ng mga Iraqi sa Seremonya ng Paglilibing sa Martir na Lider

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Malawakang Sikip sa Najaf; Daloy ng Pagdalo ng mga Iraqi sa Seremonya ng Paglilibing sa Martir na Lider
Sa kabila ng pagsasara ng ilang mga ruta at mabigat na trapiko, isang napakalaking pulutong mula sa iba't ibang lalawigan ng Iraq ang nakarating sa Banal na Najaf upang makibahagi sa seremonya ng paglilibing sa martir na lider. Sa ruta ng prusisyon, iba't ibang mga slogan ang isinigaw ng mga naroroon, na nagbigay-diin sa pagkakaisa ng Iran at Iraq at sa pagkakaisa ng Umma ng Islam.
#Dapat_Tayong_Bumangon
...........
328
Your Comment