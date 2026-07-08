Video| Ang Minamahal na Imam at Martir ng Umma, ang Hiyas sa Gitna ng mga Marangal na Iraqi

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Ang Minamahal na Imam at Martir ng Umma, ang Hiyas sa Gitna ng mga Marangal na Iraqi.
Ang martir na lider ng Rebolusyon, si Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, ay naging sentrong punto ng pagkakaisa at pagmamahal ng mga marangal na mamamayang Iraqi, na nagtipon sa Banal na Najaf upang magbigay-pugay sa kanya. Ang kanilang presensya ay nagpakita na ang kanyang pamana ay lumalampas sa mga hangganan ng Iran at naging isang hiyas na nagbubuklod sa mga puso ng mga mananampalataya sa buong mundo.
#Eksklusibo_sa_ABNA
#Dapat_Tayong_Bumangon
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