Video| Ang Sasakyang Nagdadala sa Banal na Katawan ng Martir na Lider ay Dumating sa Malapit ng Dambana ni Imam Ali (sumakanya nawa ang kapayapaan)

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Ang Sasakyang Nagdadala sa Banal na Katawan ng Martir na Lider ay Dumating sa Malapit ng Dambana ni Imam Ali (sumakanya nawa ang kapayapaan).
Ang sasakyang nagdadala sa banal na katawan ng martir na lider ng Rebolusyong Islamiko ay dumating sa malapit ng Wadi al-Salam at ng marangal na Dambana ni Amir al-Mu'minin, si Imam Ali (sumakanya nawa ang kapayapaan), kung saan libu-libong nagdadalamhati ang nagtipon sa ruta upang ihatid ang kanilang huling pagpapaalam.
#Dapat_Tayong_Bumangon
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