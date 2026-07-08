Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Pagdaloy ng mga Tao sa Paglilibing sa Martir ng Paglaban sa Najaf.
Ang kinatawan ng IRIB na naka-deploy sa Banal na Najaf ay nag-ulat:
Ang seremonya ay nagsimula mula sa Kufa Bridge, at ang bilang ng mga tao ay higit pa sa inaasahan. Ang 6 na kilometrong ruta ay puno ng mga tao; ang mga tribo mula sa Basra, Samawah, at al-Amarah ay dumating sa Najaf mula pa noong madaling-araw ng Miyerkules. Mula sa silangan ng Najaf, isang napakalaking pulutong ang patuloy na sumali, na lumikha ng maringal na mga eksena ng pagkakaisa ng mga tao.
#Dapat_Tayong_Bumangon
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