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Pagdaloy ng mga Tao sa Paglilibing sa Martir ng Paglaban sa Najaf

8 Hulyo 2026 - 08:03
News ID: 1837100
Pagdaloy ng mga Tao sa Paglilibing sa Martir ng Paglaban sa Najaf

Pagdaloy ng mga Tao sa Paglilibing sa Martir ng Paglaban sa Najaf.

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Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Pagdaloy ng mga Tao sa Paglilibing sa Martir ng Paglaban sa Najaf.

Ang kinatawan ng IRIB na naka-deploy sa Banal na Najaf ay nag-ulat:

Ang seremonya ay nagsimula mula sa Kufa Bridge, at ang bilang ng mga tao ay higit pa sa inaasahan. Ang 6 na kilometrong ruta ay puno ng mga tao; ang mga tribo mula sa Basra, Samawah, at al-Amarah ay dumating sa Najaf mula pa noong madaling-araw ng Miyerkules. Mula sa silangan ng Najaf, isang napakalaking pulutong ang patuloy na sumali, na lumikha ng maringal na mga eksena ng pagkakaisa ng mga tao.

#Dapat_Tayong_Bumangon

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