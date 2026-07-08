Video| Ang mga Banal na Katawan ng mga Martir ng Pamilya ng Martir na Lider ng Rebolusyon, sa Tabi ng Dambana ni Imam Hussein (sumakanya nawa ang kapa

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Ang mga Banal na Katawan ng mga Martir ng Pamilya ng Martir na Lider ng Rebolusyon, sa Tabi ng Dambana ni Imam Hussein (sumakanya nawa ang kapayapaan).
Ang mga banal na katawan ng mga miyembro ng pamilya ng martir na lider ng Rebolusyon, na nagkamartir kasama niya, ay inilagay sa tabi ng marangal na dambana ni Imam Hussein sa Karbala, kung saan ang mga nagdadalamhati ay nag-alay ng kanilang mga panalangin at pagpupugay. Ang sandaling ito ay nagpakita ng walang-hanggang sakripisyo ng pamilya ng lider sa landas ng katotohanan at katarungan.
#Dapat_Tayong_Bumangon
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