Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Baqaei: Ang mga Pahayag ng Kalihim-Heneral ng NATO ay Nagpapakita ng Kanilang Pakikipagsabwatan sa Isang Hayagang Pagsalakay at sa mga Nagawang Krimen; Dapat Managot ang Europa.
Tagapagsalita ng Ministri ng Ugnayang Panlabas:
🔹Ang paulit-ulit na pag-amin ni Mark Rutte sa pakikilahok ng mga bansang Europeo sa military aggression laban sa Iran ay muling nagpapatunay na ang Europa ay hindi naging neutral sa mapang-aggresibong digmaang ito. Ang mga panig na nagbigay ng kanilang teritoryo, mga base, at imprastraktura sa Europa para sa American-Israeli military aggression ay hindi maaaring umiwas sa responsibilidad ng kanilang pakikipagsabwatan at sa mga bunga nito.
🔹Ngunit ang walang-tigil na pagmamapuri na ito tungkol sa paglilingkod sa pananakot ng Amerika at sa kanyang mapang-aggresibong digmaan ay higit na nagpapakita ng pag-iisip ng isang mapagkunwaring courtier kaysa sa lakas at kumpiyansa—na nag-aakalang sa pamamagitan ng pambobola ay mababago nito ang mapagmataas na tingin ng hari. Ang problema ay ang pambobola ay hindi maaaring gawing epektibo ang isang organisasyon na itinuturing ng Washington na hindi epektibo, ni mabayaran ang kawalan ng pagpapahalaga sa sarili ng mga nagpapaimbabaw.
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