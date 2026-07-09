Video| Muling Pagsasagawa ng Panalangin sa Katawan ng Martir na Lider ng Rebolusyon sa Tabi ng Dambana ni Hazrat Abbas (sumakanya nawa ang kapayapaan)

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:- Muling Pagsasagawa ng Panalangin sa Katawan ng Martir na Lider ng Rebolusyon sa Tabi ng Dambana ni Hazrat Abbas (sumakanya nawa ang kapayapaan).
Ang panalangin para sa banal na katawan ng martir na lider ng Rebolusyon, si Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, ay muling isinagawa sa tabi ng marangal na dambana ni Hazrat Abbas sa Karbala, kung saan ang mga nagdadalamhati ay nag-alay ng kanilang mga panalangin at pagpupugay sa harap ng kanyang katawan.
#Dapat_Tayong_Bumangon
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