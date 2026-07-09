Video| Isang Natatanging Tanawin ng Pag-ikot sa Katawan ng Martir na Lider ng Rebolusyon sa Paligid ng Dambana ni Hazrat Abal Fadl al-Abbas (sumakanya

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Isang Natatanging Tanawin ng Pag-ikot sa Katawan ng Martir na Lider ng Rebolusyon sa Paligid ng Dambana ni Hazrat Abal Fadl al-Abbas (sumakanya nawa ang kapayapaan).
Isang makabagbag-damdaming tanawin ang naganap sa Dambana ni Hazrat Abbas sa Karbala, kung saan ang banal na katawan ng martir na lider ng Rebolusyon, si Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, ay dinala sa isang prusisyon sa paligid ng marangal na dambana. Ang mga nagdadalamhati ay nag-alay ng kanilang mga panalangin at pagpupugay, na nagpapakita ng kanilang walang-hanggang pagmamahal at paggalang sa martir na lider.
#Dapat_Tayong_Bumangon
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