Video| Larawan mula sa Itaas ng Imam Reza Street sa Mashhad at ang Sigaw ng mga Tao para sa Pagpapaalam sa Martir na Lider ng Rebolusyon

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Larawan mula sa Itaas ng Imam Reza Street sa Mashhad at ang Sigaw ng mga Tao para sa Pagpapaalam sa Martir na Lider ng Rebolusyon.
Isang larawan mula sa himpapawid ang nagpapakita ng Imam Reza Street sa Mashhad na puno ng isang karagatan ng mga tao, na ang kanilang mga sigaw at luha ay sumasabay sa pagpapaalam sa martir na lider ng Rebolusyon, si Ayatollah Sayyid Ali Khamenei. Ang tanawin ng milyun-milyong nagdadalamhati na nagkakaisa sa pagluluksa ay isang makapangyarihang simbolo ng pananampalataya at pagkakaisa.
#Dapat_Tayong_Bumangon
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