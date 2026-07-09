Video|》Mula sa Himpapawid ng Mashhad; Ang Milyun-milyong Sigaw ng mga Taong Dumating para sa Pagpapaalam

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Mula sa Himpapawid ng Mashhad; Ang Milyun-milyong Sigaw ng mga Taong Dumating para sa Pagpapaalam.
Ang mga larawang panghimpapawid ay nagpapakita ng karangalan ng napakaraming tao sa mga lansangan na patungo sa Banal na Dambana ni Imam Reza; isang pulutong ng mga nagdadalamhati na ginawa ang Mashhad na isang pambihirang tanawin ng presensya at pagkakaisa para sa pagpapaalam sa martir na lider ng Rebolusyon.
#Dapat_Tayong_Bumangon
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