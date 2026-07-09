Video| Ang Prusisyon ng mga Martir ay Pumasok sa mga Lansangan ng Mashhad

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Ang Prusisyon ng mga Martir ay Pumasok sa mga Lansangan ng Mashhad.
Ang prusisyon na nagdadala sa mga banal na katawan ng martir na lider ng Rebolusyon at ng kanyang pamilya ay pumasok sa mga lansangan ng Mashhad, kung saan ito ay sinalubong ng isang karagatan ng mga nagdadalamhating tao na nag-alay ng kanilang mga panalangin at pagpupugay.
#Dapat_Tayong_Bumangon
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