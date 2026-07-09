Video| Isang linggong babalang balita; Kung Ano ang Naganap sa Mundo ng Islam at ng Shiism sa Pamamagitan ng Lente ng ABNA

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Babala ng mga Balita ng Linggo; Kung Ano ang Naganap sa Mundo ng Islam at ng Shiism sa Pamamagitan ng Lente ng ABNA.
Isang pagtingin sa mga pangunahing kaganapan at balita na humubog sa mundo ng Islam at ng Shiism sa nakaraang linggo, na inilahad ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (ABNA). Mula sa makasaysayang seremonya ng paglilibing sa martir na lider ng Rebolusyon hanggang sa mga pampulitika at panseguridad na pag-unlad sa buong rehiyon, ang ABNA ay nagbigay ng komprehensibong saklaw ng mga pangyayaring nagbigay-diin sa pagkakaisa, paglaban, at pananampalataya ng mga mamamayan sa buong mundo ng Islam.
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