Video| Larawan ng Sandali ng Pagharang at Pagbagsak ng MQ9 Drone ng Bagong Advanced Defense System ng IRGC sa Ilalim ng Kontrol ng Pinag-isang Air Def

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Larawan ng Sandali ng Pagharang at Pagbagsak ng MQ9 Drone ng Bagong Advanced Defense System ng IRGC sa Ilalim ng Kontrol ng Pinag-isang Air Defense Network ng Bansa Noong Madaling-Araw ng Nakaraang Araw.
Ang larawan ay nagpapakita ng sandali nang ang isang MQ9 drone ng kaaway ay naharang at binaril ng bagong advanced defense system ng Islamic Revolutionary Guard Corps, sa ilalim ng koordinasyon ng pinag-isang air defense network ng bansa, noong madaling-araw ng nakaraang araw.
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