Video| Ang mga Nagmamahal sa Martir na Lider ng Rebolusyon malapit sa Banal na Dambana ni Imam Reza, Naghihintay sa Pagdating ng Katawan ng Martir na

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:- Ang mga Nagmamahal sa Martir na Lider ng Rebolusyon malapit sa Banal na Dambana ni Imam Reza, Naghihintay sa Pagdating ng Katawan ng Martir na Imam na Mandirigma.
Ang mga nagdadalamhating tao na nagtipon malapit sa Banal na Dambana ni Imam Reza sa Mashhad ay naghihintay sa pagdating ng banal na katawan ng martir na lider ng Rebolusyon, si Ayatollah Sayyid Ali Khamenei. Ang kanilang mga luha at panalangin ay sumasabay sa kanilang pananabik na makita ang kanilang minamahal na lider sa huling pagkakataon.
#Dapat_Tayong_Bumangon
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