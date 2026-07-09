Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Sinabi ni Ghalibaf: Ang Makasaysayang Paglilibing ng mga Tao ng Iraq ay Nagpakita ng Karangalan ng Islam.
Ang Tagapagsalita ng Parlamento ng Iran ay nagpahayag ng kanyang pasasalamat sa maringal na pagdaraos ng seremonya ng paglilibing sa martir na lider ng Rebolusyon ng mga tao ng Iraq, at inilarawan ang kanilang presensya bilang isang manipestasyon ng karangalan ng Islam, ang pagkakaisa ng Umma ng Islam, at ang hindi pagkatalo ng kalooban ng mga bansa sa harap ng terorismo at pagbabanta. Si Ghalibaf ay nagpasalamat din sa mga awtoridad sa relihiyon, mga iskolar, ang mga banal na dambana, ang mga tribo, ang mga tagapag-ayos ng mga prusisyon, ang gobyerno at parlamento ng Iraq, ang mga puwersa ng seguridad at militar, ang Hashd al-Shaabi, at ang pangkalahatang publiko ng Iraq para sa paglikha ng ganitong makasaysayang at hindi malilimutang paglilibing.
#Dapat_Tayong_Bumangon
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