Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-"Mga Lihim ng Isang Maimpluwensyang Pamumuno; Isang Sulyap sa Buhay ng Martir na Lider".
Sa Islamikong pamumuhay, ang pamilya ay may napakalaking kahalagahan. Ang martir na lider ay kilala sa kanyang napakabuting asal sa loob ng tahanan at sa kanyang malaking paggalang sa kanyang asawa at mga anak. Palagi niyang binibigyang-diin na ang kanyang mga tagumpay ay bunga ng pagsuporta at sakripisyo ng kanyang asawa .
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