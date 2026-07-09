Video| Isang Natatanging Bintana sa mga Unang Sandali ng Pagtanggap ng mga Nagdadalamhating Tao sa Paliparan ng Mashhad sa Katawan ng Martir na Lider

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Isang Natatanging Bintana sa mga Unang Sandali ng Pagtanggap ng mga Nagdadalamhating Tao sa Paliparan ng Mashhad sa Katawan ng Martir na Lider ng Rebolusyong Islamiko at ng mga Martir ng Kanyang Pamilya.
Ang mga unang sandali ng pagdating ng banal na katawan ng martir na lider ng Rebolusyon, si Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, at ng kanyang mga kapamilya sa paliparan ng Mashhad ay sinalubong ng isang dagat ng mga nagdadalamhating tao na nag-alay ng kanilang mga panalangin at pagpupugay. Ang makabagbag-damdaming eksenang ito ay nagpakita ng lalim ng pagmamahal at katapatan ng mga Iranian sa kanilang martir na lider at sa kanyang pamilya.
#Dapat_Tayong_Bumangon
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