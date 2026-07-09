Video| Ang mga Pulang Watawat ay Itinaas; Ang Mashhad ay Nagkakaisang Sumisigaw ng Paghihiganti para sa Martir na Lider

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Ang mga Pulang Watawat ay Itinaas; Ang Mashhad ay Nagkakaisang Sumisigaw ng Paghihiganti para sa Martir na Lider.
Ang mga lansangan na patungo sa Banal na Dambana ni Imam Reza, ilang oras bago magsimula ang seremonya, ay puno ng isang pulutong na may hawak na mga pulang watawat at sumisigaw ng mga makabayang slogan, na nagtipon upang ihatid ang banal na katawan ng martir na lider ng Rebolusyon. Sa kabila ng malawakang presensya ng mga tao, ang sasakyang nagdadala sa mga banal na katawan ay hindi pa dumarating sa Imam Reza Street, at ang mga tao ay patuloy na naghihintay sa pagsisimula ng makasaysayang pagpapaalam na ito.
#Dapat_Tayong_Bumango
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