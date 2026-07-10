Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Ang Embahador ng Yemen sa Tehran: Ang Milyun-milyong Paglilibing sa Martir na Lider ay Simbolo ng Lakas ng Iran.
Si Ibrahim al-Dailami, ang Embahador ng Yemen sa Iran, sa isang panayam sa Al-Masirah:
🔹Ang seremonya ng paglilibing sa katawan ng martir sa Tehran ay hindi pa naganap at sinamahan ng malawak na saklaw ng media sa Iran at sa ibang mga lugar.
🔹Ang hindi pa naganap na seremonyang ito sa Tehran ay nagdala ng maraming mensahe, at ang ilan ay nagulat at hindi inaasahan ang ganitong antas ng pagmamahal at katapatan ng mga Iranian sa kanilang lider.
🔹Ang seremonya ng paglilibing sa Iran ay tumagal ng isang buong linggo, na isang makabuluhan at napakalaking kaganapan na nagpakita ng antas ng sibilisasyon ng mga Iranian, kahit na sa mga tuntunin ng organisasyon.
🔹Marami sa mga dumalong delegasyon ang nakasaksi ng kadakilaan ng organisasyon at itinuring ito bilang patunay na ang Iran ay lumabas na mas malakas at mas matatag mula sa pagsalakay na ito (ng Amerika at ng rehimeng Zionist).
🔹Pagkatapos ng seremonya ng paglilibing, makikita natin ang mga pagbabago at pagbabago sa mga posisyon, at ang mga ugnayan sa pagitan ng mga larangan ng jihad at paglaban (ang Axis of Resistance) ay magiging mas matatag.
#Dapat_Tayong_Bumangon
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