Video| Kami ang Naiwan, at Kayo, O Agha, ay Panauhin ni Haidar...

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Kami ang Naiwan, at Kayo, O Agha, ay Panauhin ni Haidar...
Sa malungkot ngunit makabuluhang pahayag na ito, ipinahayag ng mga nagdadalamhati ang kanilang kalungkutan sa pagpanaw ng martir na lider ng Rebolusyon, si Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, habang kinikilala ang kanyang paglipat sa piling ni Imam Ali (sumakanya nawa ang kapayapaan). Ang kanilang mga puso ay puno ng pangungulila, ngunit ang kanilang pananampalataya ay nananatiling matatag na ang martir na lider ay tinanggap sa pinakamataas na antas ng paraiso.
#Dapat_Tayong_Bumangon
...........
328
Your Comment