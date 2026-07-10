Video| Pagkamangha ng Isang Arabong Tagapagbalita sa Milyun-milyong Paglilibing sa Martir na Lider: "Mayroon bang Kahit Isang Tao sa Mundong Arabo na.

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Pagkamangha ng Isang Arabong Tagapagbalita sa Milyun-milyong Paglilibing sa Martir na Lider: "Mayroon bang Kahit Isang Tao sa Mundong Arabo na Gagawin ng mga Tao Ito Para sa Kanya?".
Isang Arabong tagapagbalita ang nagpahayag ng kanyang labis na pagkamangha sa napakalaking pagdalo ng mga tao sa seremonya ng paglilibing sa martir na lider ng Rebolusyon, si Ayatollah Sayyid Ali Khamenei. Sa kanyang ulat, nagtanong siya: "Mayroon bang kahit isang tao sa mundong Arabo na ang mga tao ay magtitipon sa ganitong paraan upang magbigay-pugay sa kanya?" Ang kanyang tanong ay nagpapakita ng pagkilala sa lalim ng pagmamahal at katapatan ng mga Iranian sa kanilang lider, na isang pambihirang tanawin sa kasaysayan ng rehiyon.
#Dapat_Tayong_Bumangon
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