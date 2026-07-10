Video| Si Amir al-Mu'minin (Imam Ali, sumakanya nawa ang kapayapaan): "Ang pag-ibig ng mga taong may pananampalataya ay napakahirap matanggal mula sa

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Si Amir al-Mu'minin (Imam Ali, sumakanya nawa ang kapayapaan): "Ang pag-ibig ng mga taong may pananampalataya ay napakahirap matanggal mula sa sinuman o anuman, at ito ay lubos na matatag at permanente.".
Ang walang-hanggang karunungan ni Imam Ali ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na pag-ibig na nakabatay sa pananampalataya ay hindi madaling maglaho; ito ay matatag at nagtatagal, tulad ng ipinakita ng milyun-milyong nagdadalamhati na nagtipon upang magbigay-pugay sa kanilang martir na lider. Ang kanilang pag-ibig ay isang patunay na ang ugnayan sa pagitan ng isang lider at ng kanyang mga tagasunod, kapag ito ay itinatag sa pananampalataya, ay mananatiling buhay magpakailanman.
#Dapat_Tayong_Bumangon
...........
328
Your Comment