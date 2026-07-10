Ang Embahador ng Yemen: Ang Paglilibing sa Martir na Lider ay Naghahatid ng Mensahe ng Lakas para sa Paglaban at ng Paghina ng Hegemonya ng Amerika a

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Ang Embahador ng Yemen: Ang Paglilibing sa Martir na Lider ay Naghahatid ng Mensahe ng Lakas para sa Paglaban at ng Paghina ng Hegemonya ng Amerika at Israel.
Ang Embahador ng Yemen sa Tehran ay nagsabi: "Ang mga tao ng Iran at ang kanilang pamumuno ay nagawang pagsamahin ang 'pagkamartir at tagumpay' sa isang maringal at hindi pa naganap na pagpapakita. Ang mga eksena ng paglilibing ay nagpalakas sa pagkakaisa ng mga prente ng paglaban at pinilit ang kaaway na muling isaalang-alang ang kanyang mga kalkulasyon."
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