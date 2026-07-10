Video| Pagsasagawa ng Seremonya ng Pagluluksa para sa Martir na Lider ng Rebolusyon sa Berlin

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Pagsasagawa ng Seremonya ng Pagluluksa para sa Martir na Lider ng Rebolusyon sa Berlin.
Isang grupo ng mga Shiite at mga Muslim na naninirahan sa Germany ang nagsagawa ng isang seremonya ng pagluluksa (rawdah) at paghampas sa dibdib (sineh-zani) sa Berlin upang gunitain ang alaala ng martir na lider ng Rebolusyon at ipahayag ang kanilang kalungkutan sa kanyang pagpanaw. Ang seremonya ay nagsilbing isang pagkakataon upang ipakita ang kanilang pagmamahal at katapatan sa kanyang pamana.
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