Video| Ang aking munting kapasidad at ang mabigat na bundok ng iyong paglayo

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Ang aking munting kapasidad at ang mabigat na bundok ng iyong paglayo.
Isang makabagbag-damdaming pahayag na nagpapakita ng lalim ng kalungkutan at pangungulila ng mga nagdadalamhati sa pagpanaw ng martir na lider ng Rebolusyon, si Ayatollah Sayyid Ali Khamenei. Ang kanilang mga puso ay puno ng sakit sa kanyang paglayo, ngunit ang kanilang pananampalataya ay nananatiling matatag na ang kanyang pamana ay magpapatuloy na magbigay-inspirasyon sa kanila sa bawat hakbang ng kanilang buhay.
#Dapat_Tayong_Bumangon
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