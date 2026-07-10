Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Ang Paunang Pagpapatala para sa Hajj 1406 ay Magsisimula nang Mas Maaga kaysa Karaniwan.
Inihayag ng Hajj at Pilgrimage Organization na ang paunang pagpapatala para sa Hajj al-Tamattu' 1406 ay magsisimula sa Lunes, ika-21 ng Hulyo. Sa unang yugto, tanging ang mga nakapagrehistro sa mga karavan ng Hajj 1405 ngunit hindi nakapaglakbay ang maaaring mag-aplay, at pagkatapos nito, ang iba pang mga may hawak ng mga depositong resibo ay tatawagin batay sa inihayag na mga prayoridad. Ang paunang pagpapatala ay libre, at ang mga aplikante ay dapat munang i-update ang kanilang impormasyon sa "Single Window" system at pagkatapos ay ipahayag ang kanilang kahandaan sa pamamagitan ng "Hajj-e Man" system.
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