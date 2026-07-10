Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Pag-atake ng Isang Bomber sa Bahay ng Isang Pinunong Pampulitika sa Pakistan; Hindi Bababa sa 17 ang Namatay.
Iniulat ng mga pinagkukunan ng seguridad sa Pakistan na hindi bababa sa 17 katao—kabilang ang mga pulis at mga security guard—ang namatay sa isang pag-atake ng isang bomber sa bahay ni Shafiq-ur-Rehman Mengal, isang lokal na pinuno ng Pakistan Peoples Party sa bayan ng Khuzdar. Mahigit 24 katao rin ang nasugatan sa pag-atake. Ang separatistang grupo na Balochistan Liberation Army ay nag-claim ng responsibilidad para sa pag-atake. Sa kabila ng lakas ng pagsabog at ilang oras na engkwentro sa pagitan ng mga umaatake at mga puwersa ng seguridad, si Mengal ay nakaligtas sa tangkang pagpatay.
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