Video| Indian Media: Ang Paglilibing na Ito ay Higit pa sa Isang Seremonya ng Pagluluksa

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Indian Media: Ang Paglilibing na Ito ay Higit pa sa Isang Seremonya ng Pagluluksa.
Ang network na CNN-News18 ng India, sa isang ulat tungkol sa paglilibing sa martir na lider ng Rebolusyon, ay sumulat: "Ang paglipat ng kanyang katawan mula Iran patungo sa Iraq at ang pagbabalik nito sa Mashhad ay isang simbolo ng koneksyon ng Shiite religious authority, religious legitimacy, at regional influence ng Iran." Binigyang-diin ng media outlet na ang seremonya ng paglilibing ay hindi lamang isang ritwal ng pagluluksa; ito ay nagdala ng isang pampulitika at ideolohikal na mensahe sa mundo.
#Dapat_Tayong_Bumangon
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