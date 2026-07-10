Video| Pagpapalit ng Eroplano ni Trump Dahil sa Takot sa Iran

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Pagpapalit ng Eroplano ni Trump Dahil sa Takot sa Iran.
Iniulat ng pahayagang New York Times na inirekomenda ng US Secret Service kay Donald Trump na gamitin ang lumang "Air Force One" na eroplano para sa kanyang pag-alis sa NATO summit sa Turkey, sa halip na ang bagong eroplanong donasyon ng Qatar, dahil sa mga alalahaning panseguridad at kasabay ng pagtindi ng tensyon sa Iran . Ayon sa ulat, ang dahilan ng rekomendasyong ito ay ang bagong eroplano ay isinagawa sa serbisyo nang minadali at maaaring hindi pa lubusang nasasangkapan ng ilang mga sistema ng depensa at secure na komunikasyon .
#Dapat_Tayong_Bumangon
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