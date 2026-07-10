Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Pahayag ng Hashd al-Shaabi sa Okasyon ng Paglilibing sa Martir na Lider ng Umma.
Si Falih al-Fayyad, ang pinuno ng Hashd al-Shaabi ng Iraq, ay naglabas ng isang pahayag pagkatapos ng seremonya ng paglilibing sa martir na lider ng Umma, si Imam Khamenei, kung saan siya ay nagpasalamat sa lahat ng mga institusyon at indibidwal na may papel sa pagdaraos ng seremonyang ito. Sa pahayag, na inilabas pagkatapos ng maringal na seremonya sa Iraq, nakasaad na ang makasaysayang at pambihirang presensya ng mga tao ng Iraq sa okasyong ito ay nagpakita ng lalim ng katapatan ng bansa sa kanilang mga lider at simbolo.
#Dapat_Tayong_Bumangon
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