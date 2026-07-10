Video| Isang Heneral ng Iraq na Hindi Napigilan ang Kanyang mga Luha at Nagbigay ng Military Salute sa Kabaong ng Lider ng mga Malayang Tao sa Mundo

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Isang Heneral ng Iraq na Hindi Napigilan ang Kanyang mga Luha at Nagbigay ng Military Salute sa Kabaong ng Lider ng mga Malayang Taosa Mundo.
Isang matataas na opisyal ng militar ng Iraq, na hindi napigilan ang kanyang pag-iyak, ay nagbigay ng military salute sa kabaong ng martir na lider ng Rebolusyon, si Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, bilang pagkilala sa kanyang walang-hanggang pakikibaka para sa kalayaan at katarungan ng mga inaapi sa buong mundo.
#Dapat_Tayong_Bumangon
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